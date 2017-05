Lufthansa et Austrian lancent officiellement leur wifi payant

Le groupe Lufthansa propose une connexion internet dans 19 appareils A320 de Lufthansa, 31 pour Austrian Airlines et 29 pour Eurowings. D’autres appareils devraient être équipés prochainement des dispositifs nécessaires. Afin de proposer ce wifi en vol testé pendant plusieurs mois , les compagnies aériennes et leur partenaire technologique Inmarsat utilisent la technologie de la bande Ka,Pour accéder à internet, les passagers se connectent simplement au Wi-Fi depuis leurs appareils mobiles et choisissent l’une des trois formules proposées :- FlyNet Message (3 euros par vol), pour répondre à aux e-mails et envoyer des messages WhatsApp,- FlyNet Surf (7 euros par vol), pour naviguer sur internet,- FlyNet Stream (12 euros par vol), pour regarder des vidéos en streaming.Ces services sont également disponibles sur les vols d’Austrian Airlines, aux mêmes tarifs, sous les noms : myAustrian FlyNet Message, myAustrian FlyNet Surf et myAustrian FlyNet Stream.Le règlement se fait par carte bancaire ou via des services de paiement en ligne, tels que PayPal. Bientôt il sera également possible de procéder aux règlements en utilisant des Air Miles ou en passant par des partenaires de téléphonie mobile.