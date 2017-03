Lyft invente... les lignes de bus

Les utilisateurs de Lyft qui réservent une course à San Francisco et Chicago se voient proposer le service Shuttle s'ils sont à proximité d'une ligne développée par l'entreprise. Ces routes disposent de points de prises en charge et de dépose des passagers... comme un bus.



Le service est disponible entre 6h30 et 10h00 puis de 16h00 à 20h00 du lundi au vendre. Les tarifs appliqués sont fixes, ils varient en fonction de l'heure et la distance parcourue.