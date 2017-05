Lyon est la deuxième ville MICE française

Paris est la 1ère ville Mice mondiale, selon le classement 2017 des destinations les plus performantes dans l’accueil de congrès associatifs internationaux réalisé par l'ICCA. Au niveau de la France, la ville lumière est suivie par Lyon et Montpellier. La préfecture du Rhône a, en effet, enregistré en 2016 un total de 17.000 participants contre 11.000 pour sa consœur de l’Hérault. Viennent ensuite Toulouse, Marseille, Nantes, Nice et Bordeaux.



Par ailleurs au niveau européen, la Métropole lyonnaise progresse de 3 places et se situe en 35ème position, devant des villes telles que Genève, Francfort ou Moscou.



"De bons résultats dus à la stratégie de conquête menée conjointement par le Bureau des Congrès et des Salons de Lyon et le groupe GL Events, notamment au travers de ses équipes du Centre de Congrès mais aussi dus à l’implication des porteurs de projets locaux (scientifiques, professeurs, médecins, etc.). Champions dans leurs spécialités et reconnus à l’international, ces acteurs locaux permettent à la Métropole d’attirer les plus grands congrès internationaux notamment dans le domaine médical et scientifique tels que le congrès ISAKOS en 2015 ou le Congrès de la Société Francophone du Diabète en 2016" , explique le communiqué.



Lyon estime qu'elle va rester dans la même dynamique en 2017 grâce à l’accueil de 10 congrès internationaux de plus de 1.000 participants qui réuniront à eux-seuls environ 26.800 participants en provenance du monde entier.