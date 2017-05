Mahan Air va relier Barcelone à Téhéran

A partir du 22 juin 2017, Mahan Air (W5-537) assurera un vol Barcelone-Téhéran, les jeudis et dimanches :Barcelone (BCN) -Téhéran (IKA) : Départ 13h00 - Arrivée 20h40Téhéran (IKA)- Barcelone (BCN) : Départ 06h05 - Arrivée 09h55Ce vol sera opéré en A340, à partir du Terminal 2 de l’aéroport de Barcelone. Le tarif aller/retour à partir de 422 € HT en classe économique (taxes au 12/05/2017 : 87 €) et 1009 € HT en classe affaires (taxes au 12/05/2017: 101 €).Pour mémoire, Mahan Air (W5-537) assure également des vols Paris CDG–Téhéran, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis à partir de 181 € HT en classe économique (taxes au 12/05/2017 : 122 €) et 1009 € HT en classe affaires (taxes au 12/05/2017 : 177 €).Mahan Air est représentée en France par APG (Héloïse PARRAIN).