Malaysia Airlines a reçu son 1er A350-900

Le nouvel A350-900 de Malaysia Airlines a la particularité d'être le premier avion de ce modèle à être équipé d'une First Classe. Elle propose 4 suites en disposition 1 – 2- 1. Le fauteuil lit plat atteint 2m10 une fois déplié. Le dispositif de divertissement individuel offre un écran de 24 pouces HD.La Business dispose de 35 places alternées en rangées 1-2-1 et 1-2-2. Le nouveau fauteuil est légèrement plus grand que celui proposé dans l'A330. Il a été élargi de 2 pouces pour atteindre 22 pouces (environ 56cm). Le siège lit atteint 198m, soit jusqu'à 7,62 cm supplémentaires. L'écran fait 16 pouces. Les fauteuils solo bénéficient de tablettes supplémentaires de chaque coté, pratique pour les voyageurs d'affaires qui ont besoin de travailler dans le calme pendant le vol.L'avion est ensuite équipé de 247 places en Eco (3-3-3) dont deux rangées proposant plus de place pour les jambes (environ 91cm au lieu de 79cm environ).La compagnie asiatique a prévu d'accueillir dans sa flotte 6 A350-900 au total, tous en leasing chez Air Lease Corporation.