Mandarin Oriental envisage de vendre l'hôtel The Excelsior, Hong Kong

Après un examen de ses options stratégiques à long terme lancé en juin dernier, Mandarin Oriental envisage de se séparer du célèbre hôtel hongkongais The Excelsior . Le groupe hôtelier a indiqué avoir reçu plusieurs offres d'acheteurs intéressés par cette adresse bien connue des voyageurs d'affaires qui se rendent dans la ville asiatique. Toutefois, il assure ne pas avoir encore décidé s'il allait vendre ou pas son établissement.Mandarin Oriental gère 30 hôtels et 8 résidences dans 20 destinations. Ils sont tous classés 5 étoiles à l’exception du 4 étoiles The Excelsior, Hong Kong