Manille : wifi gratuit dans le métro ainsi que sur l'axe routier EDSA

Les voyageurs d'affaires peuvent consulter leurs mails et surfer sur internet dans les 13 stations de la ligne de métro de Manille MRT3 ainsi qu'au niveau de l'axe routier EDSA entre Guadalupe et Cubao.



La deuxième étape du déploiement du service internet devrait être finalisée d'ici le 24 juillet - date d'une intervention du président du pays Rodrigo R Duterte - en couvrant l'axe routier entre Cubao et North Avenue et Guadalupe et Taft Avenue. Cela représente la longueur de la ligne de métro MRT-3. Les autorités responsables ont souligné que l'ensemble des 24 kilomètres de l'EDSA proposerait un accès au wifi gratuit d'ici le mois d’août.



Les usagers du métro ainsi que les automobilistes bénéficient de 30 min de wifi gratuit. Le service est ensuite payant.



Les autres lignes du service ferroviaire de la ville LRT-1 et LRT-2 vont également être équipées d'un accès à internet gratuit. Les autorités planchent actuellement sur le programme d'installation. Ils visent une finalisation du projet pour fin août pour la ligne 1 et avant décembre pour la deuxième.