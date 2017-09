Maria, un ouragan de force 1 pour la Guadeloupe et la Martinique

La tempête tropicale Maria se dirige vers le nord-ouest à environ 25 km/h de moyenne. Située ce dimanche à 1000 km des Caraïbes, elle frappera les Antilles entre lundi soir et mardi au rang d'ouragan de catégorie 1 à 2 sur 5. Les eaux très chaudes, voisines de 30°C autour des Caraïbes expliquent son renforcement très rapide, de simple dépression hier samedi au rang d'ouragan ce dimanche soir.



Sa trajectoire fait passer Maria entre la Martinique et la Guadeloupe, selon les derniers calculs, épargnant ainsi a priori les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy qui ont toutefois été placées également en vigilance orange. Cet ouragan provoquera d'intenses pluies orageuses notamment sur la Guadeloupe, avec des vents attendus à 160 km/h en Guadeloupe et 120 km/h en Martinique. En mer, des vagues de 8 mètres sont attendues en raison de la forte houle cyclonique générée par Maria.



Après son passage sur l'arc antillais en mer des Caraïbes, Maria pourrait devenir à nouveau un ouragan majeur en s'approchant de Porto-Rico et de la République Dominicaine, pour atteindre la catégorie 3 à 4/5 selon l'échelle de Saffir-Simpson.