Marriott fait ses débuts au Kenya

Le Four Points by Sheraton Nairobi Hurlingham dispose de 96 chambres et suites. Elles sont toutes équipées du wifi gratuit, d'un large bureau, d'une cafetière ou encore d'une télé 32 pouces. Les voyageurs d'affaires qui séjournent dans l'établissement ont plusieurs offres de restauration à leur disposition. Ils peuvent également se détendre à la fin de leur journée de travail au centre fitness ou dans la piscine située sur le toit de l'hôtel.Les entreprises peuvent organiser des événements dans l'édifice grâce à 4 salles de réunion. La plus grande fait 122m² et peut accueillir jusqu'à 120 personnes.Argwings Kodhek Road Nairobi, 193900606 KenyaTel : (254)(20) 292 7000