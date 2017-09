Marriott ouvre deux hôtels à Denver

L'AC Hotel by Marriott Denver Downtown et Le Méridien Denver Downtown ont trouvé place dans le même immeuble. Cet emplacement offre un accès facile à plusieurs quartiers de la ville du Colorado comme les Golden Triangle, LoDo et City Park WestL'AC Hotel by Marriott a été décoré pour faire penser à un chalet moderne de ski, privilégiant des bois et des pierres présentes dans la région. Il propose aux voyageurs d'affaires 223 chambresLe Méridien Denver Downtown a misé pour sa décoration sur des couleurs claires et fraîches comme le blanc. Il abrite 272 chambres et suites ainsi que 1115m² d'espaces dédiés aux événements d'entreprise.Les deux enseignes proposent le wifi gratuit et plusieurs offres de restauration dont un rooftop bar.750 15th StreetDenver Colorado80202 USA1475 California Street,Denver, CO,80202 USA