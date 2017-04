Marriott s'attaque à la politique d'immigration de Trump

Dans une interview accordée au Financial Times, le patron de Marriott s'oppose à la politique d'immigration de Trump qu'il juge " excessive et dangereuse " pour l'activité hôtelière américaine.



Au-delà de l'activité touristique, Arne Sorenson s'interroge sur la réaction des entreprises et organisateurs de congrès qui " pourraient faire le choix d'autres destinations que les USA mais aussi boycotter les entreprises américaines en riposte aux décisions hâtives de l'a nouvelle administration américaine ". C'est la seconde fois qu'un patron de chaîne hôtelière s'exprime sur le sujet.



Les restrictions imposées aux voyageurs du Moyen-Orient associé au bannissement des ressortissants de 6 pays " auront des conséquences sur la fréquentation hôtelière aux USA et dans le monde ". Et de conclure : " Les décisions en matière de voyage et d'immigration aux USA ne vont pas nous aider ".