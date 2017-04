Mastercard propose une carte de paiement protégée par empreinte digitale

En présentant sa nouvelle carte, construite autour de l'empreinte digitale de son propriétaire, MasterCard met en place un outil évolué de paiement jugé bien plus sécurisé que le simple code à quatre chiffres. Testée pour l'instant l'Afrique du Sud, cette nouvelle carte devrait être déployée au niveau mondial d'ici à la fin de l'année.



Désormais, il suffira, une fois la carte introduite dans le boîtier de paiement, de poser son doigt sur un cercle sensible situé à côté de la puce. C'est lui qui comparera immédiatement l'empreinte enregistrée dans la carte avec celle apposée. Le système est simple, facile à mettre en œuvre, et demande simplement aux porteurs de la carte de passer dans leur banque pour faire enregistrer une fois leur empreinte digitale.



MasterCard explique que le système, qui n'est guère plus cher que les codes à validité temporaire, a séduit les clients sud-africains qui considèrent le moyen de paiement comme sécurisé et surtout « inviolable ». Ce n'est pas la première fois qu'un établissement bancaire étudie l'intégration de la biométrie comme facteur d'authentification des achats. Plusieurs groupements réfléchissent à l'utilisation de l'iris et de la reconnaissance faciale comme outil de sécurisation de la carte de paiement.