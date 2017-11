Menace de grève sur les RER A et B, le 12 décembre

Les voyageurs d'affaires auront intérêt à éviter les transports en commun pour leurs déplacements professionnels franciliens ou sur les aéroports de Paris CDG et Orly le 12 décembre 2017. Les quatre syndicats UNSA-RATP, CGT-RATP, SUD-RATP et FO-RATP ont déposé un préavis de grève pour le mardi 12 décembre à partir de 4 heures et jusqu’au 13 décembre 7 heures sur les deux lignes.



Les organisations syndicales souhaitent par leur mouvement dénoncer des "dysfonctionnements récurrents dans l’organisation du travail et l’utilisation des agents (..) Ces tensions chroniques dégradent significativement l’offre de transport aux antipodes que sont en droit d’attendre les usagers" .