Menaces de grève chez Hop! pour Noël

"Si nous ne signons pas d'ici au 1er décembre, nous avons l'autorisation de passer les règles d'utilisation des pilotes de manière unilatérale. Je souhaite évidemment que nous arrivions à trouver un accord. Nous avons envoyé à la DGAC le dernier texte soumis à signature. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Je suis confiant...".

Le conseil national du SNPL a voté à l'unanimité une motion autorisant les responsables à déclencher une grève si Hop! met en place son projet de convention collective sans entente préalable. Aucune date n'a encore été avancée officiellement. Mais il est probable que l'organisation profite de la période chargée des vacances de fêtes de fin d'année pour mener son combat.Les pilotes et la direction de la compagnie ne sont jamais parvenus à s'entendre sur les nouvelles règles d'utilisations et de rémunérations des navigants depuis la fusion de Britair, Regional et Airlinair en 2016. Or, il est prévu que l'entreprise puisse appliquer son projet unilatéralement s'ils n'ont pas trouvé d'accord au terme des discussions censées prendre fin au 1er décembre 2017.Une possibilité envisagée par Franck Terner, le directeur général d'Air France. Selon La Tribune , il a confié lors d'une rencontre avec les journalistes de l'Association des Journalistes de l'Aéronautique et de l'Espace (AJPAE) :