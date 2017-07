Métro de Londres : une 6ème ligne nocturne en décembre

La ligne East London du réseau London Overground proposera un service 24/24 les week-end à partir du mois de décembre. Dans un premier temps, les rames circuleront uniquement entre les station New Cross Gate et Dalston Junction. L'offre sera ensuite étendue à Highbury & Islington en 2018.



La ligne East London traverse des zones de la capitale britanniques qui abritent de nombreux clubs, musées, galeries, restaurants et bars. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a expliqué : "Notre service nocturne a été un vrai succès en intra-muros, j’ai donc le plaisir d’annoncer que nous étendons cette offre à la ligne Est à la fin de cette année. Cela rendra de grands services aux Londoniens et aux touristes, et cela aidera ceux qui travaillent dur toute la nuit comme ceux qui profitent de ce que Londres a à offrir, tout en créant de l’emploi et en dynamisant l’économie de la ville".