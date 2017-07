Michel Roth aux commandes des menus La Première Air France

Juillet à septembre 2017

Juillet 2017

Août 2017

Septembre 2017

Après avoir confié les cuisines de sa classe Business à François Adamski Air France a demandé au chef Michel Roth d'imaginer de nouveaux plats pour ses clients de La Première. Il a ainsi revisité en exclusivité de grands classiques de la gastronomie française qui seront servis entre juillet et septembre: - Médaillons de langoustes, asperges vertes et vinaigrette à la framboise: - Duo de grosses crevettes et encornets, sauce homardine parfumée à l'estragon, riz rouge et pousses d'épinards ;- Suprême de volaille au romarin, tarte fine aux poivrons doux et courgettes farcies.:- Veau mijoté à la verveine, fricassé de légumes, morilles, mini carottes, mini courgettes et artichauts ;- Bar en cuisson douce, jus de moules à la crème accompagné de légumes verts mitonnés, reste de citron confit au sel et tomate cerise frite.: - Paleron de bœuf foie gras accompagné d'asperges et de cèpes ;- Suprême de volaille aux olives et truffes noires, artichauts poivrades et gratin de macaronis.Michel Roth est l'un des chefs les plus titrés de France. Il a été Bocuse d'or et Meilleur ouvrier de France dès 1991. Il est aussi nommé Chevalier de la Légion d'Honneur en 2006. Il est plusieurs fois étoilé et a atteint en 2016 le titre très convoité de Romand de l'année avec la note de 18/20 au Gault et Millau.