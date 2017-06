Monaco entre bien dans le capital de l'aéroport de Nice

"Depuis l’entrée d’Azzurra Aeroporti au capital d’ACA, les contacts se sont intensifiés avec le Gouvernement Princier et ont abouti à un accord pour la cession par Atlantia d’une participation de 12,5% du capital d’Azzurra Aeroporti à la Principauté, dans les mêmes conditions que la transaction initiale"

Le projet de Monaco d' entrer au capital d'Aéroports de la Côte d’Azur s'est concrétisé. La principauté va détenir des parts d’Azzurra Aeroporti, actionnaire majoritaire de l'entreprise gestionnaire des plates-formes de Nice-Côte d’Azur, Cannes-Mandelieu et Saint Tropez ainsi que du réseau de services d’assistance en escale pour l’aviation d’affaires Sky Valet. L'accord a été signé le 23 juin par les représentants du Rocher et ceux des associés de la société Azzurra Aeroporti (Atlantia et d’EDF Invest)., explique le communiqué.Le transfert de la participation sera réalisé au cours du mois de juillet 2017.