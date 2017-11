Moscou, des affaires en eau parfois trouble

Le métro: le décor somptueux des stations de métro de la ville mérite au moins un trajet souterrain. Construit dans les années 30, il se veut alors le fleuron du savoir-faire du régime soviétique. Depuis, il n'a rien perdu de sa superbe. Les stations, immenses, multiplient les façades de marbre. Les jeux de colonnes et les 12 lignes sont accessibles pour un prix dérisoire : 35 centimes le ticket !La place Rouge aux allures d'ancien régime avec la foule qui fait la queue devant le Mausolée de Lénine et les galeries du Goum . Cet ancien marché populaire construit en 1893 a été transformé en galerie chic dans laquelle se côtoient toutes les grandes marques internationales. Il faut y venir dans l'après-midi et y observer le ballet des limousines avec chauffeur et des femmes élégantes en escarpins qui viennent chercher leur robe du soir.Red Square, 3, Tél. +7 495 788-43-43Impossible d'éviter la visite du Kremlin, cœur historique de la ville et surtout, cœur battant de la Russie. On y découvre les palais, les musées (celui des Armures est exceptionnel), les églises et les jardins. Sans oublier que c'est ici qu’est installé le pouvoir. Le Palais est un enchevêtrement de galeries, de couloirs et de pièces sombres et inquiétantes. La visite guidée donne une assez bonne vision du rôle politique des lieux.Rue Arbat et alentours. C'est le quartier sympathique de Moscou, entre Saint-Germain et Soho. Ici, le Moscou populaire se mêle au Moscou riche et branché. Les touristes viennent se promener sur cette artère piétonne, faire quelques emplettes ou simplement boire un verre en terrasse. On y trouve les boutiques de luxe mais également, du fait de la mondialisation, les mêmes marques que dans toutes les grandes capitales.Un grand classique de Moscou : une soirée au Théâtre du Bolchoï . Situé près de la Place Rouge, c’est, sans comparaison, la scène la plus prestigieuse de la ville. On y joue des pièces de théâtre, opéras et ballets où règne un parfum d'un autre temps, celui de la Russie des Tsars. Comme son éternel rival, le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Théâtre Bolchoï accueille à la fois les moscovites les plus fortunés et les ménages plus modestes venus profiter du spectacle en famille.