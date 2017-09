Moxy s'installe à Times Square

Moxy s'est installé dans un bâtiment de 1906 situé dans le quartier de Times Square. L'hôtel propose aux voyageurs d'affaires 612 chambres. Elles sont équipées d'une literie confortable, d'une large douche, d'une télé 43 pouces ainsi que du wifi gratuit. Les clients ont à leur disposition plusieurs restaurants et bars dont un lounge rooftop.Les entreprises peuvent organiser des manifestations dans cet établissement grâce à plus de 2000m² d'espaces flexibles dédies aux événements corporate.485 7th Avenue (at 36th St)New York NY 10018Tel : (212) 967-6699