Mozambique : démarrage flou pour le visa à l'arrivée

Le Mozambique propose depuis fin mai aux voyageurs étrangers l'obtention du visa à l'arrivée. Ce dispositif permet d'effectuer deux entrées sur le territoire et d'y séjourner jusqu'à 30 jours. Son coût est de 50 US$.



Toutefois, des dissonances apparaissent lors de son lancement. Si les médias africains assurent que tous les voyageurs internationaux peuvent en bénéficier, l'Ambassade du Mozambique en France met en garde les Français. Elle assure que cette solution ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels et/ou si le requérant ne dispose pas de représentation consulaire dans son pays.



Elle reconnaît toutefois que “sous certaines conditions et sur présentation de justificatifs précis, l'obtention du visa à l'arrivée peut être envisagée pour les voyageurs français qui disposent d'une Ambassade ici... Dans le cadre d'un Tour du Monde par exemple, le voyageur devra produire tous ses billets d'avion afin de légitimer son arrivée sans visas et qu'il n'a pu prévoir l'obtention du visa avant son entrée”.



Il est donc préférable pour le moment de faire les démarches nécessaires pour obtenir un visa depuis l'Hexagone en attendant une clarification des autorités locales.