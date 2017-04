NH Hotels veut séduire la Bonne Mère

Ils seront trois architectes à repenser l'établissement (Claire Fatosme, Christian Lefèvre et Teresa Sapey à Madrid) qui proposera 150 chambres et 15 salles de réunion, dont la plus grande accueillera jusqu'à 300 personnes,



Sa situation exceptionnelle, à proximité des plages du Prado et du Vieux Port, à un jet du MuCEM et du Parc Chanot cher à Pagnol, l'hôtel fait face au Parc national des Calanques, avec une vue exceptionnelle sur la mer et le Château d'If.



Pour mémoire, l'enseigne nhow est déjà présente à Milan (Italie), Berlin (Allemagne) et Rotterdam (Pays-Bas), et devrait s’étendre à 4 destinations supplémentaires d’ici 2019, dont Marseille.



"Toujours plus" pourrait être la devise de la marque espagnole qui ouvrira en 2018, toujours dans la cité phocéenne, un autre établissement, le premier dans le pays de la marque NH Collection. Au menu, 169 chambres, trois salles de réunion et un centre de remise en forme. Le tout situé sur (la rue de la République), à seulement 350 mètres du troisième plus grand port d'Europe.