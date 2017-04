Netflix et Youtube à portée de mains dans les chambres Hyatt

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir accéder à Netflix ou Youtube en une pression du doigt dans les chambres Hyat. La solution StayCast de Sonofi a été intégrée dans l'application World of Hyatt, permettant aux clients de se connecter et regarder les programmes de leur plate-forme préférée depuis la télé de la chambre sans avoir à rentrer un code ou des identifiants personnels.



Pratique pour les voyageurs d'affaires, la solution offre aussi la possibilité également de diffuser sur l'écran des présentations, des vidéos ou des photos. Le système est prévu pour déconnecter automatiquement le client lorsqu'il a fait son check-out.



Cette innovation est disponible dans 14 hôtels Hyatt dont le Hyatt Regency New Orleans et le Hyatt Centric French Quarter New Orleans. L'entreprise a prévu de déployer progressivement sa nouveauté dans d'autres établissements.