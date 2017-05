New look pour la station Montparnasse de la ligne 4

En travaux depuis le 27 février dernier , les quais de la Ligne 4 de la station Montparnasse-Bienvenüe rouvriront le 19 mai. Ces travaux, initialement prévus pour s’achever le 31 mai, ont permis de renforcer et de rehausser les quais en vue de l’installation des portes palières, essentielles à l’automatisation future de la ligne.Le chantier de modernisation sur la Ligne 4 se poursuit. Pendant le week-end de l'Ascension (du 24 au 28 mai) auront lieu des travaux entre les stations Porte de Clignancourt et Réaumur-Sébastopol. Ils permettront d’installer deux nouveaux aiguillages et d’en moderniser six autres à Porte de Clignancourt. Ils permettront également de finaliser des opérations de modernisation lourdes déjà en cours, notamment à la station Château Rouge, dont la réouverture est programmée début août.Les stations Porte de Clignancourt, Simplon, Château d’Eau seront totalement fermées. La station Château Rouge reste également fermée. Pour les stations qui en disposent, les correspondances avec les autres lignes resteront ouvertes. C’est le cas de la station Réaumur-Sébastopol qui deviendra le terminus provisoire de la Ligne 4.Un bus de remplacement (Bus M4) dédié sera mis en place durant toute la période du chantier, et s’arrêtera à proximité des entrées des stations de Porte de Clignancourt à Gare du Nord.Des travaux seront ensuite menés à la station Saint-Sulpice du 29 mai au 7 septembre inclus. Comme à Montparnasse-Bienvenüe, ils serviront à rehausser et renforcer les quais en vue de l’automatisation de la ligne. La station sera fermée, mais les trains continueront à passer, sans marquer l’arrêt.Les lignes de bus 95 et 96 seront à privilégier pour se rendre à proximité de la station. Il sera également possible d’accéder à la Ligne 4 en se rendant aux stations voisines de Saint- Germain-des-Prés et de Saint-Placide.