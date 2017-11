Nigeria : attention aux vols et escroqueries dans les aéroports

Les voyageurs d'affaires doivent se monter prudents pendant leurs déplacements professionnels au Nigeria. Le Quai d'Orsay prévient les ressortissants français via son site internet : "une recrudescence des vols et des tentatives d’escroqueries, notamment par les personnels aéroportuaires, ont été constatées".



Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères rappelle que la présentation du carnet de vaccination peut être exigée à l’arrivée aux aéroports d’Abuja et de Lagos. Bien que celle-ci n’ait pas de caractère obligatoire, il est conseillé d'avoir le document avec soi.



Pour mémoire, plusieurs régions du Nigeria sont formellement déconseillées aux voyageurs dans le Nord-Est du pays (États de Borno, Yobe, Gombe, Bauchi, Adamawa au nord de la Bénoué, Jigawa et Kano, à l’exception de la ville de Kano qui est seulement déconseillée) et dans le Sud-Est : États de Bayelsa, de Rivers (à l’exception de la capitale Port Harcourt pour sa part seulement déconseillée), du Delta et d’Akwa Ibom.