Nobu Hospitality arrive en Europe

Le Nobu Hotel Shoreditch London, situé dans le quartier artistique de Londres, compte 148 chambres et suites. Elles sont équipées d'un bar privé, du nécessaire pour se faire un thé japonais ainsi que d'une télé de 55 pouces. L'hôtel propose le wifi gratuit ainsi qu'une zone pour réunions et événement spéciaux. Elle peut accueillir jusqu'à 200 personnes pour un cocktail ou être divisée en 6 espaces différents pour des manifestations plus intimes. L'établissement dispose aussi d'un nouveau Nobu Restaurant and Bar.Adresse plus loisir, le Nobu Hotel Ibiza Bay est situé, quant à lui, sur les berges de Talamanca Bay, à Ibiza. Il propose 152 chambres et suites, deux piscines privées faisant face à la mer, le Nobu Restaurant Ibiza, lesquels sont complémentés par d'autres restaurants, centres de thalassothérapie et boutiques commerciales.10-50 willow StreetLondres EC2A 4BHRoyaume-UniTel : +44 207 683 1200