Nomination au sein du Groupe ADP

De nationalité espagnole, Fernando Echegaray, 57 ans, est ingénieur industriel de l'Université Polytechnique de Barcelone et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique de l'Université des îles Baléares. Il est également diplômé en gestion et administration des entreprises de l'IESE Business School.



Fernando Echegaray a occupé différents postes à responsabilité au sein du gestionnaire aéroportuaire espagnol AENA. Entre 1985 et 1999, il est Directeur adjoint de l'aéroport de Palma de Majorque, puis en 2000, il devient Directeur des opérations du Grupo Aeroportuario del Pacifico au Mexique. De 2004 à 2006, il est Directeur général des aéroports des îles Canaries et également Directeur général de l'aéroport de Tenerife-Sud de 2003 à 2004.

Entre 2006 et mars 2012, il occupe le poste de Directeur général de l'aéroport international de Barcelone - El Prat. Depuis 2012, il était Directeur de l'ensemble du réseau espagnol du groupe AENA.



En tant que Directeur des opérations d'ADP international, il se verra notamment confier la gestion et le développement du réseau des 23 aéroports que le Groupe ADP exploite en France et dans le monde. Fernando Echegaray est rattaché à Antonin Beurrier, Directeur général adjoint en charge de l'international du Groupe ADP.