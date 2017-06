Norwegian ouvre une base pilotes long-courrier à Paris

"Ouvrir une base à Paris Charles-de-Gaulle permet une meilleure optimisation de nos opérations long-courriers, et facilitera notamment la vie de nombreux pilotes en leur permettant de vivre plus près de leur base"

Moins d’un an après le lancement de ses opérations long-courriers en France, Norwegian opère à ce jour trois routes transatlantiques au départ de Paris et a ouvert une base de pilotes long-courriers à l’aéroport de Paris- Charles de Gaulle.Dans un premier temps, ce sont 26 pilotes qui sont affectés à cette nouvelle base. Tous les pilotes bénéficient d’un contrat de travail de droit français à durée indéterminée, employé directement par Norwegian Air Ressources, souligne la compagnie., a expliqué le commandant de bord Joost Smits, Chef de la base Paris- Charles de Gaulle.La compagnie compte actuellement 14 Boeing 787 Dreamliner et recevra 7 nouveaux Dreamliner d’ici la fin de l’année 2017.