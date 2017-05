Norwegian se renforce entre les Antilles et les USA

Face au succès rencontré par ses lignes entre les Etats-Unis et les Antilles Françaises, la low-cost Norwegian a décidé de reprendre ses opérations saisonnières dans cette zone à partir du 29 octobre 2017 (au lieu du mois de décembre). Elle proposera également deux nouvelles routes en reliant Providence à la Guadeloupe et la Martinique. Cet aéroport américain est situé à 90 minutes de Boston.



La low-cost ouvrira également une nouvelle liaison entre la Martinique et Fort Lauderdale, avec trois vols par semaine. Les vols sont proposés à partir de 120€ l'aller simple.



Programme de vols

Guadeloupe – Pointe à Pitre – 11 vols par semaine :

-New York - JFK - 6 vols par semaine (Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim)

Départ 08:20- arrivée 13:00

à partir du 29 octobre 2017



-Fort Lauderdale– 3 vols par semaine (Mar, Jeu, Sam)

Départ 10:00 - arrivée 13:35

à partir du 31 octobre 2017



-Providence – 2 vols par semaine (Lun, Ven)

Départ 10:50 - arrivée 15:30

à partir du 30 octobre 2017



Martinique – Fort de France – 8 vols par semaine :

-New York-JFK - 4 vols par semaine (Mar, Jeu, Ven, Dim)

Départ 08:05- arrivée 13:00

à partir du 29 octobre 2017



-Fort Lauderdale - 3 vols par semaine (Lun, Mer, Sam)

Départ 10:00- arrivée 13:25

à partir du 30 octobre 2017



-Providence - 2 vols par semaine (Jeu, Dim)

Départ 10:30- arrivée 15:20

à partir du 29 octobre 2017