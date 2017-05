Notilus intègre la G7

"L'intégration de la plate-forme G7 Booking dans Notilus répond à la demande croissante des voyageurs d'affaires d'avoir accès à une offre door-to-door. L'enjeu pour le voyageur est d'allier rapidité, qualité et sérénité lors du déplacement. Grâce à des prix garantis, la gestion des retards de vol, des accueils personnalisés avec pancarte et l'accès à de nombreuses options (véhicules VIP, Van, chauffeurs parlant anglais), le voyageur n'a plus à gérer le stress des transferts et peut être 100% focalisé sur l'objectif de son déplacement".

DIMO Software et G7 ont signé un accord de partenariat. Il porte sur l'intégration de G7 Booking, plate-forme de réservation de taxis G7, à la solution de gestion des notes de frais Notilus. Il permet aux utilisateurs du logiciel de réserver et de payer leurs taxis à l'avance et à prix garanti partout en France.Arnaud Edus Directeur Commercial G7 explique