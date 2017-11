Nouveau record pour Mumbai : 969 vols/jour

La croissance du transport aérien en Inde trouve une nouvelle illustration avec ce record établi vendredi 24 novembre, qui exige une belle concentration des contrôleurs aériens. Car si des grandes villes comme New York, Londres, Dubaï et Delhi ont des aéroports avec deux pistes ou plus qui fonctionnent simultanément, Mumbai n'a que deux pistes d'atterrissage qui se croisent, de sorte qu'une seule piste est utilisée à la fois. L'aéroport s'inscrit ainsi dans la ligue des aéroports secondaires à piste unique très fréquentés de villes comme Londres (Gatwick et Stansted), Istanbul (aéroport de Sabiha Gokcen) et les grands aéroports de villes plus petites comme San Diego (États-Unis), Fukuoka (Japon) et Xiamen (Chine).



La demande de Mumbai en matière de transport aérien, conjuguée à une pénurie terrestre (ce qui signifie qu'il n' y aura jamais de pistes parallèles), a forcé l'exploitant privé de l'aéroport, le contrôle du trafic aérien et les pilotes de lignes aériennes à faire preuve d'une efficacité de chaque seconde à partir de la piste principale 27, longue de 12 008 pieds. La piste a une capacité déclarée de 46 décollages et départs en une heure. Deux fois le vendredi - une fois le matin et une fois le soir - la piste a traité 50 mouvements en 60 minutes.