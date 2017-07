Nouvelle menace de grève pour British Airways

Le répit sera de courte durée pour British Airways . La compagnie fait face à une grève des PNC sous mixed fleet sur les 16 premiers jours de juillet et sera confrontée à une seconde action à compter du 19 juillet. Le nouveau préavis du syndicat Unite court alors jusqu'au 1er août.Le transporteur reconnaît sur son site que les répercussions de cette deuxième menace sont incertaines.Toutefois, comme pour le mouvement actuel, il prévoit d'assurer toutes ses liaisons au départ de London City, London Gatwick et London Stansted ainsi que ses dessertes méditerranéennes au départ de Birmingham, Bristol et Manchester. Il compte aussi opérer normalement la majorité des vols au départ ou à destination de London Heathrow.