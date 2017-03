Nouvelle session du Diplôme d'Aptitude au Business Travel en juillet à Paris

Nous allons dans le détail

Il est fondamental au cours d’une telle formation de montrer toutes les facettes d’un métier fait de petites subtilités et qui demande une formation permanente soutenue. C’est le rôle du DABT

Les participants sont unanimes, souvent issus de toutes les branches du voyage d’affaires (fournisseur et entreprises) ils affirment que "la formation conduit à s’interroger sur l’évolution à donner à son travail ". Progresser, voilà le maître mot des participants. Pour les stagiaires venus des entreprises qui fournissent le voyage d'affaires, qui peuvent eux aussi participer à cette formation, l'échange est d'autant plus riche qu'elle leur permet d'intégrer une vision panoramique d’un domaine où les approches des dossiers sont très variées.De fait, il n’existe pas une méthode unique pour gérer les achats de voyage. Chaque acheteur possède la sienne et l’échec répété des benchmarks associatifs ou commerciaux en Europe démontre bien que peu de techniques « institutionnelles » sont multipliables à l’infini. À ce jour, seule l'Escaet qui intervient dans le monde du corporate travel a réussi la mise en place d’une ligne directrice de formation que l’on peut ensuite adapter à toutes les entreprises.", souligne Laurie Larchez, en charge de la formation professionnelle à l’ESCAET , "".Les échanges d'expériences viennent aussi enrichir la formation: "Le DABT m’a permis d’aller plus loin dans mes activités quotidiennes. Cette formation va enrichir ma relation avec nos clients, me donner un spectre de connaissances plus large et donc mieux adapté à leurs attentes", explique une stagiaire de 2015.Le DABT est une formation unique en France, qui propose aux professionnels du voyage d’affaires, en entreprise comme chez les fournisseurs (TMC, SSI, Hôteliers, Transporteurs), de faire avancer leur carrière. Cette formation – diplômante – permet en 5 jours d’aborder et d’intégrer toutes les grandes évolutions du Travel Management : l’optimisation du budget travel, les outils de réservations, l’achat et le reporting, les appels d’offres, la communication voyageur sont quelques-unes des grandes lignes abordées par une formation qui n’a recueilli que des éloges de la part de ceux qui ont pu en suivre les premières sessions.Face à la complexité du CPF (compte personnel de formation), l’Escaet se propose d’aider chaque stagiaire à intégrer cette formation dans le nouveau dispositif.DABT PratiqueDates: du 03 au 07 juillet 2017Tarif pour 5 jours de formation: 2000€Lieu : Paris 15èmePlus de renseignements auprès d' Annick Legendre