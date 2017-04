Novotel s'installe dans le quartier d'affaires londonien de Canary Wharf

Le Novotel Canary Wharf mêle le patrimoine des Docklands au design industriel. Dès l’entrée, les clients découvriront un impressionnant escalier suspendu à des barreaux de cuivre verticaux et composé de lourdes marches de chêne massif. Le mur végétal, turquoise, rouge et agrémenté de grains de café Arabica, œuvre de l'artiste Sam Peacock, se mélange aux boiseries, métaux et cordages plus sombres.Au premier étage, le salon Le Club AccorHotels offre un espace de travail feutré proposant rafraîchissements et collations aux membres du programme de fidélité de AccorHotels . Jouxtant cet espace, neuf salles de réunion dont le design s’inspire des marchandises importées des Îles Canaries.Aux étages supérieurs de l’hôtel, les 313 nouvelles chambres et 26 suites réparties sur 39 étages, disposent toutes d’un décor qui leur est propre. Les clients pourront profiter d’un grand écran plat, d’un bureau, de la literie Live N Dream et d’une salle de bain invitant à la détente. Les suites bénéficient d’un concierge attitré. Elles disposent également de canapés et d'étagères chargées de livres. L’établissement propose aussi des suites d’affaires disposant d’une terrasse privée pour y accueillir ses invités, ou tout simplement s’y détendre autour d’un verre. Les clients pourront également profiter de la salle de sport d’inspiration new-yorkaise ainsi que d’une piscine intérieure chauffée longue de 10 mètres sur 5.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition 3 lieux de restauration : le BŌKAN 37 Restaurant, le BŌKAN 38 Bar et le BŌKAN 39 Bar et Rooftop culminant à 127 mètres et en profitant d’un panorama à 360 degrés sur la capitale anglaise.Les hôtes peuvent aussi s'installer au Canary Coffee, situé au rez-de-chaussée et ouvert de 7h à 19h. On y sert du café Climpson & Sons, du chocolat chaud Joe’s Tea Co et Kokoa, ainsi que des en-cas, des petits déjeuners, des gâteaux et des pâtisseries artisanales, à consommer sur place ou à emporter.40 Marsh WallE14 9TP LondresRoyaume-UniTel : (+44)020 3530 0500Fax : (+44)0207 987 1040Email : H9057@accor.com