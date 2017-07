Now Coworking ouvre des espaces de travail à Lille et Marseille

"Nous souhaitons ouvrir dans les 10 plus grandes villes de France dans des bâtiments remarquables et Premium pour offrir le meilleur à notre communauté de coworkers. L’objectif est d’agrandir et renforcer la communauté déjà existante. Nous allons pouvoir passer de 1.200 à 10.000 NOWorkers évoluant dans des espaces de travail innovants et créatifs, adaptés à leurs besoins"

Le prochain centre Now Coworking s'installera dans le Palais de la Bourse, dans les locaux de la CCI Grand Lille, en octobre. L'espace sera situé au 40 place du Théâtre, en plein cœur de la ville. Comme les précédentes adresses, le lieu disposera de 50% d’espaces fermés (bureaux et salles de réunion) et 50% d’espaces de sociabilité.Le projet suivant sera développé à Marseille. Now Coworking va installer 3000m² de coworking directement sur le Vieux-Port au 19 quai rive neuve, face à la Mairie, dans un immeuble appartenant à la foncière ANF Immobilier.Le renforcement des fonds propres de Now Coworking va permettre à l’entreprise d’implanter 10 nouveaux sites dans toute la France sur les trois prochaines années. C'est en tous cas le projet des deux cofondateurs Edouard Laubies et Pascal Givon, qui expliquent :L’objectif de la société est d’exporter au national les spécificités du concept Now :- création d’espaces de travail singuliers et créatifs : cubes bureau sur roulettes, malles de travail, théâtre ouvert, beauty room,- acteur social entrepreneurial : accueil de l’étudiant créateur d'entreprise à la PME, du télétravailleur à la filiale de grands groupes,- développement d’une communauté dans l’objectif de compagnonnage d’affaire,- des installations dans des immeubles et des adresses Premium en hyper centre ville