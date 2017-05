OMS : quand les voyages d’affaires coûtent plus cher que la lutte contre le SIDA

Selon l’agence, les voyages d’affaires de l'OMS coutent près de 200 millions de dollars par an contre 70 millions de dollars pour la lutte contre le SIDA, 61 millions pour combattre le paludisme et 59 millions de dollars pour la tuberculose.



D’après des sources internes, le principal responsable de ces dépenses serait le non-respect de la politique voyages. Vols en première et en business, hôtels de luxe, frais de mission démesurés… Les critiques ne manquent pas au sein même de l’organisation. Beaucoup de cadres reconnaissent que peu d’efforts sont faits pour mettre un terme à cette situation. " Les voyages des dirigeants de l’OMS sont souvent très couteux ", reconnait un membre du comité qui ajoute " en ne donnant pas l’exemple, notre organisation perd en crédibilité sur le terrain ".



Mise en cause pour des dépenses exagérées, comme une chambre d'hôtel à plus de 1000 dollars pour Margaret Chan, la directrice sortante de l'OMS, la direction en charge des voyages affirme que ses frais de déplacements sont désormais en baisse de 14 % par an avec l'attribution d'un perdiem identique (212 €) quelle que soit la fonction occupée. La politique voyage accorde toujours des accès aux classes avant pour les vols de plus de 9 heures même si, toujours selon notre source, "les dérogations accordées sont trop fréquentes"