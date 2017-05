Oetker Collection s'installe à São Paulo

Le Palacio Tangara est situé au cœur de la capitale brésilienne et au beau milieu du parc tropical Burle Marx. L'établissement offre aux professionnels en déplacements 141 chambres dont 59 suites. Proposant une décoration contemporaine s'inspirant de la nature, elles font au moins 47m². Elles disposent toutes d'un balcon ou une terrasse, d'un large bureau et du wifi.Les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition plusieurs offres de restaurations dont le restaurant signature du chef Jean-Georges Vongerichten. Après leur journée de travail, ils peuvent aussi se détendre au spa, la salle fitness ainsi que dans les piscines intérieure et extérieure.L’hôtel accueille également des événements d'entreprise grâce à 9 salles dont une salle de bal qui peut recevoir 530 personnes.Rua Dep. Laércio Corte1.501 - Panamby05706-290 - São Paulo, SPBrésilTel: +55 11 4904 4040Mail : reservations.tangara@oetkercollection.com