Offrez-vous un wine-tour de luxe autour des vins du Jura

Secrets du Jura

Comme on s’en doute, vin de Paille et Vin Jaune sont au menu de ce circuit. Youri Lebault débute chaque circuit-découverte par une lecture de paysage au milieu des vignes où l’on apprend ainsi les fondamentaux des vins du Jura : cépages, appellations, sols, géologie, notion de terroirs... La suite est faite d’histoires. Celles de Louis Pasteur à Arbois, ou d’Alexis Millardet (l'inventeur de la bouillie bordelaise) pour enfin aller à la rencontre de femmes et d'hommes de passion : vignerons, restaurateurs, fromagers... ».Le séjour "" comprend deux dégustations de grands vins et en option, l'hébergement en hôtels et chambres d'hôtes de luxe, des visites de domaines, des repas gastronomiques dans des restaurants de renom, le survol du vignoble en hélicoptère, le transport avec chauffeur...Les vins seront dégustés par petites séries en caves (sur bouteilles coravinées ou sur fûts) et au restaurant, au verre.Le circuit « Secrets du Jura », une ou deux journées comprennent :- 2 dégustations d'une douzaine de vins de grands vins du Jura par jour- le transport en véhicule de prestige- les services de Youri Lebault, fondateur de Bourgogne Gold Tour Le circuit est proposé, sur réservation, pour des groupes de 2 à 7 personnes maximum à partir de 490 euros par pers. (minimum 2 pers.)