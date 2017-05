Okko ouvrira son premier hôtel parisien le 7 juin

L'Okko Hotels porte de Versailles se trouve à proximité du tramway, du Métro Balard et de la Porte de Versailles. Le traitement des trois façades donne à ce bâtiment, dessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, un caractère monolithique et sculptural, offrant une identité unique au site dans son ensemble.L’intérieur de l’hôtel, signé du designer Patrick Norguet, comporte 149 chambres. D'une superficie d'environ 18 m², elles sont équipés d'une télévision écran plat, d'un bureau avec prise électrique et réseau, d'une machine à café Nespresso d'un coffre-fort ou encore d'une connexion wifi.L’adresse propose aussi un espace forme et un Club de près de 300 m² installé au rez-de-chaussée.2 rue du Colonel Pierre Avia75015 - Paris