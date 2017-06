Oman Air réorganise ses équipes en France

Chanda Danh, auparavant Sales Executive est promue au poste de Sales Manager France d'Oman Air. Elle sera en charge de coordonner les actions commerciales avec les deux commerciales et la nouvelle coordinatrice du service groupe.



Naoual Hassani, auparavant agent de réservation, est promue au poste de Groups Coordinator. Elle sera responsable de la prospection et du suivi de l’ensemble des demandes de groupes et sera placée sous la responsabilité de Chanda Danh.



Nordayana Osman rejoint les équipes d’Oman Air en qualité d’Office Coordinator. Nordayana dispose d’une longue carrière dans le tourisme, elle a notamment passé 9 ans chez Malaysia Airlines en tant qu’assistante de direction.



David Thorns vient également compléter cette équipe en tant que Reservation & Ticketing Agent. Il a passé 7 années en tant que superviseur de la réservation chez Jet Airways.



Au total, l’équipe commerciale d’Oman Air en France dirigée par Rocio Jolivet se compose de 11 personnes : 2 agents de réservation, 1 superviseur de la réservation, 1 responsable groupe, 1 comptable, 1 assistante, 1 responsable tarification et marketing, 2 commerciales, 1 directrice commerciale et 1 country manager.