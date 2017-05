Onefinestay arrive à San Francisco

Ces lancement s’inscrivent dans sa stratégie d'apporter une nouvelle forme d'hospitalité dans un monde en pleine mutation, en ouvrant les portes des plus belles demeures dans les villes les plus prisées, avec le service qui a fait la réputation de la marque

Onefinestay a ajouté San Francisco à son catalogue. Le membre du groupe AccorHotels propose désormais une quinzaine de maisons et appartements dans la ville californienne et prévoit d’en compter une cinquantaine d’ici la fin de l’année 2017.La marque va également s'implanter prochainement à Boston et Milan. "", explique le groupe.