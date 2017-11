OpenSkies, l'offre de British Airways au départ de Paris vers New York

Au départ de Paris

Via l'appli BA sur iPhone, j'avais préparé mon voyage à l'avance pour valider mon enregistrement et faire mon choix de siège. Le service offre un rappel des formalités (ESTA,visa affaires...) et valide le passeport du voyageur. Des informations essentielles avant de partir. En arrivant à Orly, l'enregistrement se fait très rapidement au comptoir dédié pour les passagers Biz Bed. Grâce à l'accès numéro un, le passage à la sécurité lui aussi très fluide ce qui permet d'accéder au salon en moins de 10 minutes. Baptiser 212 Orly-Ouest, le Lounge, installé au sous-sol n'est pas particulièrement grand mais s'avère suffisant pour le nombre de voyageurs en classe affaires. La porte d'entrée, encadrée de vastes glaces, ne peut se manquer. Prudence, il n'y a pas de toilettes à l'intérieur. Autant le savoir.



Tout en longueur, encadré et séparé par des poteaux en bois, le salon n'a pas de vue directe sur les pistes mais dispose de fauteuils et de tables qui permettent de prendre un petit déjeuner. Pratiquement pas de presse française disponible sur le présentoir et pour cause, British propose un service de presse numérique accessible via le wi-fi gratuit disponible. Étant arrivé avec une petite heure d'avance, j'ai pu profiter du confort du salon même si l'on peut reprocher son ambiance un peu bruyante en raison de la présence d'un équipage qui attendait un vol retour.



L'embarquement est lui aussi rapide. La compagnie invite ses passagers à rejoindre la porte de départ lorsque l'embarquement est déjà bien avancé. Le premier regard sur la cabine conforte l'image générale que nous aurons pendant le vol : le 767 utilisé n'est pas récent et présente quelques signes d'usure. Ils seront vite oubliés grâce au service de la cabine.

Le siège, première génération du club de British Airways, dispose de toutes les fonctionnalités classiques de la classe affaire : full flat, une zone de rangement personnelle suffisante, la présence d'un casque antibruit. Seul regret, six des 24 sièges disponibles ne permettent pas un accès direct au couloir et oblige à enjamber le passager pour rejoindre les toilettes ou se dégourdir les jambes. Pour les divertissements, l'équipage proposera une tablette iPad avec un programme de films en français généreux. Musique et autres divertissements TV sont également présents. Pas de géolocalisation sur la tablette, il faudra revenir à l'ancien écran du 767, peu lisible à mon siège, pour suivre l'évolution du vol.



Après un verre de bienvenue à bord, suivi d'un apéritif, l'heure du déjeuner arrive. Servi à la place, je ferais le choix d'un filet de marlin, suivi d'un filet de bœuf sauce Strogonoff. Fromage et dessert complètent le tout. Disons-le, c'était réussi et la viande plutôt goûteuse et bien cuite… Ce qui est rare à bord d'un avion. Le choix de boissons est limité mais judicieux. Un Saint Emilion Grand cru de 2012 et un Moulin à Vent 2011 de chez Duboeuf pour les rouges. Côté blancs : un St Véran 2011, fruité et délicat ou un Sauvignon 2015 du Pays d'Oc (un peu trop jeune). Les deux rouges se marient parfaitement avec le fromage : une assiette composé de Comté et de pavé d'Affinois. Pour les desserts, le choix se fait entre un sablé au chocolat et caramel, une glace artisanale façon tarte citron meringuée.

Pas d'expresso à bord mais un café "américain" que complètent quelques alcools forts comme un excellent Cognac Otard VSOP ou le très classique Baileys.



OpenSkies propose également un snack pour les petits creux : il sera accessible après le déjeuner au moment où la plupart des passagers commencent à s'assoupir. La luminosité de l'avion est alors réduite.

Avant l'atterrissage, une collation est proposée aux voyageurs. On y trouve des macarons de chez Ladurée ou une assiette salée. Pour les becs sucrés qui font attention à leur forme, une pana cotta aux fruits rouges.



Les quelques 8 heures de vol se déroulent sans encombre. L'arrivée à Newark est un peu longue en raison de l'attente du pousseur, seul autorisé à placer les avions à la porte.