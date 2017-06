Oubliez le 29 juillet pour circuler cet été !

En publiant son Panorama de l'été Bison futé met en garde les professionnels qui doivent prendre la route en même temps que les vacanciers. Moralité, et sans surprise, tous les samedis de juillet août sont à tenter d'éviter. Le pire sera certainement le. Les dimanches sont toujours plus confortables. Attention au Pont du 14 juillet ainsi qu'à celui du 15 août mais tant qu'à faire, nous vous souhaitons d'être également en vacances à cette période !Pour info, si la newsletter de DeplacementsPros prend des vacances (du 14 juillet au 27 août), l'équipe restera mobilisée pour suivre l'actualité sur le site DeplacementsPros.com et sur Twitter.