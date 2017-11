OuiPro : le V.pro new look de voyages-sncf.com

open booking

On étudie, ce n'est pas impossible

Le seul et unique distributeur officiel du train en France est une filiale de SNCF et doit, de ce fait, adapter son développement aux attentes de la maison-mère. Son concurrent privé sur le segment du ferroviaire, Trainline a pris une réelle d'avances sur le marché du voyage d'affaires en adaptant son offre aux modes de distribution attendus par les acheteurs ; reporting multi niveaux ou paiement par carte logée.Concrètement, oui.pro s'adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises, de la plus artisanale à l'ETI intermédiaire. Globalement, les études d'EPSA (et celles de DéplacementsPros ont démontré que lorsque la taille ne nécessite pas la mise en place d'une politique voyages sophistiquée ou des process complexes, les sites de vente de voyage grand public sont parfaitement adaptés aux demandes des voyageurs d'affaires. Depuis l'IFTM Top Resa, les annonces se sont donc concrétisées . En y ajoutant un habillage « professionnel » limité à un suivi en temps réel des dépenses ou à l'accès à des justificatifs comptables, la nouvelle mouture de V.Pro ne devrait pas dérouter les utilisateurs, environ 1800 inscrits à ce jour sur la plateforme.Jean-Baptiste Goujon, directeur commercial France de Voyages-sncf.com, reconnait que les évolutions sont en cours et met en avant le partenariat avec Concur sur une forme d'maîtrisé. Un sujet un peu dépassé si l'on regarde la structure salariale des PME/PMI françaises où peu de salariés voyagent et où la gestion par note de frais est un moyen d'achat largement développé. Au-delà, l'acceptation des cartes virtuelles (appuyées ou non sur un compte logée), les outils de mobilités (40% des acheteurs de voyages d'affaires le font sur mobile) ou le mixte entre voyages privés et déplacements pro sont déjà des services en place. A la question d'un possible tarif privilégié pour les Pro, Jean-Baptiste Goujon reste prudent : "".Les habitués de V. Pro ne devrait donc pas trouver de grandes innovations dans la nouvelle mouture de oui.pro si ce n'est la présence d'une plate-forme d'entreprise dont la finalité est de permettre aux administrateurs et Travel manager une meilleure gestion des déplacements de leurs collaborateurs.A l'évidence les évolutions annoncées de l'offre tarifaire du train devraient bousculer le paysage ferroviaire dès le début 2018. Sans doute ce qui explique la prudence de oui.pro sur l'arrivée de nouveaux services et de nouveaux partenaires.