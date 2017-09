Ouragan Maria : réouverture des aéroports de Guadeloupe et Martinique

Après le passage de l'ouragan Maria, les aéroports de Fort de France et Pointe à Pitre rouvrent leur tarmac ce mardi 19 septembre. Les dégâts ont été mineurs à la Martinique, où l'aéroport a rouvert à 9h locales, et en Guadeloupe (réouverture de l'aéroport "en soirée" heure locale) malgré des vents très violents.



En revanche l'alerte est passé au Violet (confinement) pour Saint Barthélémy et Saint-Martin ce mardi, et la petite île de La Dominique semble dévastée, aéroport fermé et hors d'usage, toitures envolées dans toute l'île.



L'ouragan majeur Maria actuellement de catégorie 4 à 5 selon les heures, se dirigera ensuite vers l'île de Porto Rico qu'il atteindra mercredi à 14h.