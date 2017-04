PNC Air France: un référé le 9 juin

déloyauté dans la négociation

Le SNPNC-FO (majoritaire chez les hôtesses et stewards d'Air France) annonce que l'audience en référé demandée par l'intersyndicale pour "" à l'encontre de la direction de la compagnie aura lieu le 9 juin prochain. L’objectif des syndicats est double. Ils veulent contraindre la direction à reprendre les discussions sur l'accord d'entreprise 2017-2021pour les PNC, alors que la direction devrait avoir les mains libres pour imposer ses règles de planning et de conditions de travail, Ils veulent aussi obliger la direction à reprendre des négociations sur le dossier de Boost, filiale dont le lancement est prévu à l’automne et qui emploierait des PNC selon des conditions low-cost. Les syndicats demandent aussi une nouvelle négociation de l’accord collectif 2017-2021. De la décision des juges dépend certainement la tranquillité des voyageurs d'affaires avant l'été.