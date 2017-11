Parafe : Thierry Solère interroge le Ministre de l'Intérieur

"très préjudiciable pour l'attractivité économique de notre pays d'autant plus que ce programme (NDLR : Parafe) destiné à faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures de l'espace Schengen devait voir son déploiement augmenter avec la nouvelle génération de sas à reconnaissances faciales

souhaiterait connaître les intentions du gouvernement dans le cadre du déploiement prévu de ce dispositif ainsi que dans le cadre de l'amélioration de son fonctionnement

Le 26 octobre dernier, l'AFTM et DéplacementsPros demandaient à Thierry Solère son soutien auprès du gouvernement pour faciliter le passage des voyageurs aux postes de polices des aéroports parisiens. Fidèle à ses engagements de défendre les intérêts économiques des entreprises françaises, Thierry Solère a rappelé dans une question écrite au Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que la situation actuelle au poste de police des aéroports était".Pour le député, le dispositif Parafe concilie à la fois les impératifs de sécurité en assurant l'intégralité des contrôles réglementaires et la réduction du temps d'attente à la frontière à effectif constant. Et d'ajouter qu'il "".Plusieurs députés de la République en Marche devraient également saisir le Ministre avant la fin de ce mois. Cette démarche écrite oblige le Ministre de l'Intérieur à instruire le dossier pour apporter une réponse au député Solère.