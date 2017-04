Paris : moins de temps perdu à chercher un stationnement grâce aux habitants du 9ème

Les voyageurs d'affaires ne perdront plus de temps à chercher une place de stationnement dans le 9ème arrondissement de Paris avec ParkingMap. L'application localise la place libre la plus proche et indique sa taille. Pour connaître la disponibilité des rues de l'arrondissement, elle s'appuie sur les habitants du quartier.