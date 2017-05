Paris Aéroport : trafic en hausse de 7,1% en avril

Le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 7,1% en avril 2017 avec 8,8 millions de passagers accueillis, dont 6,0 millions à Paris-Charles de Gaulle (+7,8%) et 2,8 millions à Paris-Orly (+5,8%).



Le trafic international (hors Europe) est en progression (+9,3%) du fait d'une croissance sur l'ensemble des régions : Afrique (+12,9%), Amérique du Nord (+11,5%), Moyen-Orient (+10,5%), Asie-Pacifique (+5,1%), Amérique Latine (+4,6%) et DOM-COM (+2,8%).



Le secteur Europe affiche une croissance de +7,8% tandis que le trafic en France affiche une légère progression (+ 0,6%).



Le nombre de passagers en correspondance augmente de 3,2%. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,2%, en retrait de 0,5 point par rapport au mois d'avril 2016.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport a grimpé de 5,6% avec un total de 30,8 millions de voyageurs. Le nombre de voyageurs en correspondance est en diminution de 2,2%. Le taux de correspondance s'établit à 23,4%, en diminution de 1,8 point.



Les autres aéroports du Groupe ADP

TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 38% du capital, présente une hausse de trafic de 10,0% sur le mois d'avril 2017 et en hausse de 0,7% depuis le début de l'année.



Le trafic de l'installation de Santiago du Chili, dont la holding détient 45% du capital, est en hausse de 13,0 % sur le mois d'avril et de 10,5% depuis le début de l'année.