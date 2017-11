Paris Aéroport lutte contre les bagages abandonnés

Plus de 1.000 procédures de bagages abandonnés ont été engagées sur les neuf premiers mois de l'année 2017

Sur cette base, plus de 400 vols ont été retardés de 53 minutes en moyenne. Ces méfaits sont lourds de conséquences pour les compagnies aériennes

Les voyageurs étaient jusqu'ici appelés à la vigilance pour les bagages abandonnés pour des raisons de sécurité. Désormais, c'est aussi pour lutter contre les retards aériens ! Paris Aeroport a lancé ce lundi 27 novembre une campagne de sensibilisation car ces bagages abandonnés sont de plus en plus nombreux : +77,8% du nombre de bagages abandonnés entre 2013 et 2016. Et cela augmente sans cesse : "" dans l'aéroport, rapporte Augustin de Romanet, PDG de la maison mère de l'entreprise, le Groupe ADP.La distraction a t-elle augmenté ? Peut-être. Banalisation de l'aérien aussi, peut-être. Mais il y a également le durcissement des politiques bagages : "Certains passagers n'hésitent plus à (les) abandonner dans l'aéroport pour ne pas payer de taxe supplémentaire", explique Augustin de Romanet. Les amendes de 450 euros prévues dans les textes ne permettent pas d'endiguer le fléau. Mais ils ont de grosses conséquences sur la ponctualité des avions car après plusieurs appels, la sécurité conduit à faire intervenir les démineurs. Selon le lieu où le bagage est abandonné, tout ou partie d'un terminal peut être évacué, remarque le gestionnaire d'aéroports, ce qui entraîne des retards significatifs pour certains vols."", souligne le patron d'ADP.Paris Aéroport a imaginé avec l'agence "Human to Human" une campagne déclinée en français, anglais et chinois. La campagne sera diffusée sur l'ensemble des canaux de l'aéroport: digital via le réseau publicitaire JCDecaux, dans les aéroports aux guichets d'enregistrement, sur le réseau des bus qui relient les terminaux et dans plusieurs gares d'Ile-de-France... dont celle de Paris-Charles de Gaulle.