Paris Air Forum, the place to be

grands défis à venir du transport aérien mondial

Low cost long courrier : un raz de marée ou un feu de paille ?

Low cost contre low cost, la nouvelle bataille du ciel européen

Si toutes les conférences ne sont pas forcément orientées vers les acheteurs voyage, au moins deux d'entre elles sont essentielles à la compréhension des marchés. La première, dès 9 heures, donnera la parole à Alexandre de Juniac, patron de IATA, sur le thème des "grands défis à venir du transport aérien mondial". Après l'Assemblée Générale qui vient de se terminer à Cancun, il viendra exposer les espoirs et les attentes des compagnies aériennes que ce soit dans l'univers des évolutions technologiques ou des mutations de la distribution.Autre rencontre forte, celle qui réunira dès 10h10, trois grands noms du transport aérien : Bjorn Kjos, Président-fondateur de Norwegian, Laurent Magnin le Président-directeur général de XL Airways et La Compagnie, et Marc Rochet, Président de French Blue et Air Caraïbes. La thématique est d'actualité : "Low cost long courrier : un raz de marée ou un feu de paille ?". La question est posée depuis quelques mois au sein des entreprises pour qui le « best buy » est important. Mais peut-on construire une politique de déplacements professionnels autour des low cost long-courriers ?Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, notons également la conférence de 16h à 16h50 sur le thème : "Low cost contre low cost, la nouvelle bataille du ciel européen" qui réunira Kenny Jacobs Directeur Marketing de Ryanair, Nathalie Stubler Présidente-directrice générale de Transavia France et Jozsef Varadi Fondateur et Président-directeur général de Wizz Air.